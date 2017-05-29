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Екатеринбург

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Публикации за 29.05.17

Коммунальщики на четыре дня перекроют дорогу возле главного корпуса УрФУ

Коммунальщики на четыре дня перекроют дорогу возле главного корпуса УрФУ

Уральский федеральный университет имени Ельцина согласовал с коммунальными службами четырехдневное закрытие движения транспорта по улице Софьи Ковалевской в районе дома № 10. На этом участке будет проводиться ремонт сетей инженерно-технического обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы пройдут с 2 по 5 июня 2017 года. Городские власти предписали университету согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

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