Коммунальщики на четыре дня перекроют дорогу возле главного корпуса УрФУ

Публикации за 29.05.17

Уральский федеральный университет имени Ельцина согласовал с коммунальными службами четырехдневное закрытие движения транспорта по улице Софьи Ковалевской в районе дома № 10. На этом участке будет проводиться ремонт сетей инженерно-технического обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы пройдут с 2 по 5 июня 2017 года. Городские власти предписали университету согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

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