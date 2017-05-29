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Екатеринбург

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Публикации за 29.05.17

На Урале родители девочки, сломавшей ногу, отсудили у детсада 15 тысяч рублей

На Урале родители девочки, сломавшей ногу, отсудили у детсада 15 тысяч рублей

В Пригородном районе Нижнего Тагила суд обязал детский сад выплатить 15 тысяч рублей родителям девочки, сломавшей ногу во время прогулки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел 16 января на территории детсада №24 «Сказка». Одна из воспитанниц качалась на качелях и упала с них на землю. Девочку в срочном порядке доставили в больницу, где у нее обнаружили перелом правой ноги в двух местах.

В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что травму ребенок получил из-за ненадлежащего контроля со стороны воспитателя детского сада.

«Мать девочки претензий к воспитателю не имела, так как последняя оказывала ей материальную помощь, взяла на себя все затраты по лечению девочки. Однако женщина просила прокуратуру обратиться в ее интересах и интересах ее дочери в суд для взыскания с детского сада компенсации морального вреда. Она указала, что ребенок был сильно напуган, плохо спал, а в детский сад смог пойти только в марте 2017 года. Мама оценила моральный вред, причиненный ее ребенку, в 15 тыс. рублей», – сообщила сегодня старший помощник прокурора области Марина Канатова.

В результате судебная инстанция удовлетворила иск надзорного ведомства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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