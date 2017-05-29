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Екатеринбург

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Публикации за 29.05.17

В Свердловской области ожидаются заморозки до -3

В Свердловской области ожидаются заморозки до -3

В Свердловской области установилась холодная погода. В ночь на вторник ожидаются заморозки – в городах региона температура может упасть ниже ноля. Однако после начнется потепление.

Как сообщили в Гидрометцентре России, сегодня днем температура воздуха в Екатеринбурге не поднимется выше +10 градусов. А ночь с 29 на 30 мая станет самой холодной за неделю. Согласно сводке экстренной информации Росгидромета, в городах на севере области температура ближайшей ночью упадет до -3 градусов.

Во вторник и среду днем ожидается до +15 градусов, а в четверг – до +20. К выходным тенденция к потеплению усилится. В пятницу и субботу столбики термометров поднимутся до +25 градусов, но пройдут дожди. В воскресенье также возможны небольшие осадки, днем будет до +18…+19 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

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