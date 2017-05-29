Свердловские приставы в мае выдворили из страны 115 мигрантов

Публикации за 29.05.17

Свердловские судебные приставы принудительно выслали из страны очередную группу нелегальных мигрантов. На днях в свои родные государства вернулись 24 иностранца: 19 граждан Узбекистана, 4 уроженца Таджикистан и один мигрант из Кыргызстана.

Как отметили в пресс-службе регионального управления ФССП, административное выдворение помогло воссоединиться семье узбеков. Отец, мать и годовалый ребенок до этого проживали в приемнике временного содержания мигрантов, и, по правилам учреждения, находились на разных этажах. Но на свою родину семья отправилась в полном составе.

В ведомстве также сообщили, что за текущий месяц было выдворено 115 нелегальных мигрантов. Но за этот же период в спецприемник были вновь помещены 109 иностранцев, нарушивших правила пребывания в РФ.

Екатерин6ург, служба информации РИА «Новый День»

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