В Верхней Пышме продавали незамерзайку с метанолом (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасное вещество – метанол в стеклоомывателе марки «Кристаллекс». По результатам экспертизы наличие яда подтвердилось.

Действие паров метанола выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения. Особенно пары опасны для детей, а также для водителей и пассажиров, находящихся в машине, где используется стеклоомывающая жидкость с метанолом.

В итоге составлены протоколы об административном правонарушении в отношении АО «Дикси Юг» (реализаторе продукции). Арбитражный суд Свердловской области принял решение о наложении на «Дикси Юг» штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией арестованной продукции. Производитель, ООО «Байкал-Аква», также оштрафован на 300 тысяч рублей.

Верхняя Пышма, служба новостей РИА «Новый День»

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