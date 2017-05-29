В Екатеринбурге мигрант зарезал гулявшую с козой женщину за отказ познакомиться

Публикации за 29.05.17

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который подозревается в убийстве 40-летней женщины в Юго-Западном районе города.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, 24 мая в органы внутренних дел поступила информация о пропаже местной жительницы, которая ушла из своего садового домика пасти козу и не вернулась. «Сотрудники ППС, прочесывающие местность, нашли следы крови на одной из тропинок лесопарка. По ним силовики обнаружили женщину, она была мертва. На теле жертвы имелись ножевые ранения. После этого гарнизон полиции Екатеринбурга был поднят по тревоге, начались масштабные оперативные мероприятия», – уточняют в ведомстве.

На территории того же коллективного сада полицейскими был замечен гражданин, похожий на бомжа. Его остановили для проверки документов. Стражи порядка заметили на одежде мужчины бурые пятна, похожие на следы крови. Его доставили в территориальный отдел внутренних дел для установления личности. Им оказался 34-летний неработающий мигрант. В ходе опроса он подтвердил свою причастность к преступлению и рассказал, как все произошло.

«По словам подозреваемого, он употреблял спиртное, встретил в лесу женщину и решил с ней познакомиться. Однако на его попытки завязать беседу дама ответила резким отказом, что вызвало у нетрезвого мужчины приступ агрессии. Он отобрал у потерпевшей нож, которым та срезала траву для козы, и нанес жертве несколько ударов в грудь и в живот. Поняв, что женщина скончалась, злоумышленник оттащил тело с дорожки в кусты и сбежал. Орудие преступления он выбросил», – сообщают в полиции.

Установлено, что задержанный приехал в Екатеринбург в начале марта на заработки, но потерял документы, не смог устроиться на работу и начал бродяжничать. С его слов, он женат, на родине у него четверо детей. У погибшей, между тем, остались двое несовершеннолетних детей.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу, с ним работают следователи. Сотрудники полиции проверяют мигранта на причастность к иным преступлениям.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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