Сити-менджер Верхней Пышмы досрочно ушел в отставку

Публикации за 29.05.17

Глава администрации Верхней Пышмы Владимир Чирков объявил о досрочном сложении полномочий по личным обстоятельствам. Свое заявление чиновник сделал на внеочередном заседании городской думы, которое состоялось 26 мая. Он поблагодарил коллег и пообещал продолжить работу на благо городского округа, сообщает местный портал «Грифон Инфо».

Чирков возглавляя администрацию Верхней Пышмы с мая 2014 года. На этой должности он сменил Владимира Корякина, который также покинул свой пост досрочно из-за проблем со здоровьем.

Временно исполняющим полномочия главы администрации города назначен заместитель главы по инвестиционной политике Иван Соломин. В ближайшее время верхнепышминская дума должна принять решение о проведение конкурса на замещение должности сити-менджера. Конкурс пройдет в два этапа: проверка документов и собеседование.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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