МУГИСО подарило свердловской полиции имущества на сумму в 7,5 млн рублей

Публикации за 29.05.17

МУГИСО по просьбе ГУ МВД по Свердловской области и УМВД Екатеринбурга подарило центру временного содержания граждан техники на общую сумму в 7,5 миллионов рублей. Речь идет о мебели, компьютерах, оргтехнике и бытовой техники.

Передачу имущества осуществили на основании распоряжения правительства Свердловской области «О предоставлении государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу». Поводом для этого стали обращения ГУ МВД РФ по Свердловской области и УМВД РФ по городу Екатеринбургу к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области.

В соответствии с указанным распоряжением Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу предоставлены мебель, компьютеры, оргтехника, бытовая техника и другое необходимое имущество. Всего передано 664 объекта движимого имущества общей стоимостью более 7,5 млн. рублей.

Переданное имущество сейчас расположено в подразделении УМВД по Екатеринбургу – Центре временного содержания иностранных граждан.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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