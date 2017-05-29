Буддийскую скульптуру исследовали на спектрометре – в Екатеринбурге искусствоведы запустили проект «Шедевры и подделки» (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

Екатеринбургский музей изобразительного искусства и Уральский федеральный университет запустили совместный проект «Шедевры и подделки», в ходе которого расскажут всем желающим как понять – настоящее ли перед вами произведение искусства или умелая копия. На первой встрече искусствоведы рассказали о буддийской скульптуре, о путях ее попадания на Урал и где она сейчас хранится. Буддийскую скульптуру из екатеринбургских собраний подвергли исследованию на спектрометре.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Факультет искусствоведения и социокультурных технологий УрФУ запустили совместный научно-популярный проект, посвященный проблеме подлинности произведения искусства. Во время лекций, которые будут проходить один раз в два месяца, специалисты музея и Лаборатории экспертизы и реставрации факультета будут рассказывать о специфике научной работы, говорить о том, что именно можно считать «подделкой» в той или иной области искусства: от реальных фальсификаций в европейской живописи до создания вещей «под» определенный период в искусстве Китая, от попыток восстановления школы иконописи на Урале до современных камнерезных изделий.

Первая встреча, которая прошла в ЕМИИ накануне, была посвящена проблемам атрибуции и анализа буддийской металлической скульптуры. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств, эксперт министерства культуры по УрФО в области искусства Востока XVI-XXI веков Виктория Деменова на примере металлической буддийской пластики рассказала – что ученые в этой области считают подлинником, а что копией и для кого это имеет значение.

Когда и как появились первые скульптуры Будды

Большинство исследователей считают, что первые изображения Будды появились на рубеже I-II веков. Однако, в традиции сохранилось множество легенд о его прижизненных изображениях. С первых веков существования буддийской культуры существовали разнообразные художественные школы. Наибольшей популярность пользовался камень (песчаник, шифер, зеленые филлиты и серо-голубой слюдяной сланец). Металлическая скульптура в массе своей стала появляться с V века и широкое распространение получила на территории Тибета, а затем Китая и Монголии. С VIII века буддийскую металлическую пластику делали в основном методом утраченного воска: на глиняную шишку наносилась формовка из воска, которую покрывали тонким слоем глины, затем еще одним и так далее – с каждым слоем все плотнее. Затем внутрь вливался металл и воск постепенно вытекал. После чего скульптура золотилась. В древнее время для золочения использовалась ртуть. Затем наносится краска, некоторые пигменты были настолько прочными, что цвет сохранился до наших дней.

Как Будда «переехал» на Урал

Людям, не знакомым с историей буддийской скульптуры, может показаться удивительным, что сегодня в музеях Свердловской области хранится внушительное количество таких произведений искусства. Как отметила Виктория Деменова, если все их собрать в одну коллекцию, то получился бы внушительный музей восточной культуры – не хуже подобных музеев в Праге или Брюсселе. Но пока в Екатеринбурге не проводилось ни одной выставки, которая продемонстрировала бы все имеющиеся в музеях Среднего Урала образцы буддийского искусства. Хотя обладают ими и Свердловский областной краеведческий музей, и ЕМИИ, музеи в Ирбите и Челябинске.

Первую волну «приезда» Будд на Урал, исследователь связывает с собранием Поклевских-Козелл и деятельностью Уральского Общества Любителей Естествознания. Еще один мощный источник поступления восточных товаров, в том числе предметов искусства – Ирбитская ярмарка, вернее деятельность и коллекции ирбитских купцов. Вторая волна попадания буддийской скульптуры на Урал связана с войной. Металлическую скульптуру свозили из Бурятии и Монголии для переплавки и нужд военного времени. Но, по всей видимости, некоторые произведения удалось спасти музейщикам, некоторые забирали себе сердобольные граждане, у которых рука не поднималась отправить шедевры в плавильную печь. Впоследствии скульптуры «разбрелись» по разным местам. Бывало, что в музей они попадали после того, как кто-нибудь отбирал скульптуры у детей, игравших ими в футбол.

Своя коллекция металлических скульптур была, например, в УПИ, собранная для обучения будущих металлургов. Какая судьба постигла эти объекты – неизвестно.

Зачем нужен спектрометр при определении подлинности скульптур

В завершение первой лекции цикла «Шедевры и подделки» сотрудники музея и УрФУ продемонстрировали как рентгено-флуоресцентный спектрометр может помочь ученым в атрибуционной работе. Дело в том, что в разные эпохи состав металла скульптур мог меняться, а с помощью спектрометра исследователи могут определить композицию сплава, проанализировать входящие в него элементы. Вкупе с искусствоведческим стилистическим анализом объекта это помогает сделать вывод о том, в какое время и в каком месте скульптура могла быть создана.

Как рассказали сотрудники лаборатории, современные спектрометры не наносят скульптурам никакого вреда: они считывают информацию, «просвечивая» поверхность произведения искусства. Но еще несколько лет назад такая аппаратура, особенно портативная была большой редкостью. А для работы стационарных спектрометров приходилось «отщипывать» от скульптуры кусочек для анализа.

При этом определить подлинность вещи только при помощи оборудования нельзя. Иногда ученые «на глаз» лучше видят, к какой эпохе относится изучаемый объект.

Следующая лекция проекта «Шедевры и подделки» пройдет через два месяца. Тема ее пока держится в секрете.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Антон Гуськов

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