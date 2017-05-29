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Екатеринбург

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Публикации за 29.05.17

В Екатеринбурге будут судить «черного риелтора», обманувшего дюжину горожан на 15 млн

В Екатеринбурге будут судить «черного риелтора», обманувшего дюжину горожан на 15 млн

В Екатеринбурге перед судом предстанет квартирная мошенница Елена Родина, жертвой которой стали 12 горожан. Причем женщина уже находится в колонии, где отбывает наказание по другому приговору за аналогичные преступления.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по версии следствия, женщина вводила в заблуждение своих знакомых и посторонних граждан, обещая помощь в покупке квартиры в микрорайоне «Академический». Она заявляла, что имеет связи в руководстве компании-застройщике и может подобрать недвижимость по цене, значительно ниже рыночной. «Люди доверяли ей и отдавали деньги, но квартиры впоследствии так и не получили. Всего от действий Елены Родиной с марта по август 2015 года пострадали 12 человек, материальный ущерб составил свыше 15,3 млн. рублей», – отметила собеседница агентства.

По данным прокуратуры, в 2016 году Родина была уже осуждена за совершение аналогичных преступлений. Она была признана виновной в совершении девяти эпизодов преступлений по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, которое она сейчас отбывает.

Настоящее уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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