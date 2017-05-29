В Екатеринбурге ребенка с детской площадки доставили в больницу с подозрением на перелом ребер

Публикации за 29.05.17

В Екатеринбурге следователями начата проверка по факту инцидента с мальчиком на детской площадке. В результате несчастного случая ребенок, по предварительным данным, сломал себе ребра.

Как сообщил сегодня NDNews.ru помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Максим Чалков, контрольные мероприятия ведет следственный отдел по

Верх-Исетскому району Екатеринбурга. «Происшествие случилось сегодня, 29 мая, на улице Красноуральской. Мальчик 2011 года рождения играл на горке, расположенной на детской площадке. Отсюда он был доставлен в больницу с подозрением на перелом ребер. В настоящее время по данному факту ведется разбирательство. По итогам начатой доследственной проверки, проводимой во взаимодействии с сотрудниками полиции, следователем СКР будет принято процессуальное решение», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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