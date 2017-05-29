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Публикации за 29.05.17

Ни помыться, ни приготовить еду: более десятка многоквартирных домов на ВИЗе остались без холодной воды

Ни помыться, ни приготовить еду: более десятка многоквартирных домов на ВИЗе остались без холодной воды

Более десятка жилых многоквартирных домов на ВИЗе остались без холодной воды по вине Водоканала. Как рассказали NDNews.ru в управляющей компании «Верх-Исетская», в чье ведение входит отключенное жилье, история начала разворачиваться в минувшую среду. 24 мая жители многоквартирников по улицам Фролова, Татищева, Рабочих, Красноуральская и Заводская почувствовали резкое понижение давления при включении холодной воды. По словам специалистов Водоканала, на крупной магистрали произошла протечка. Спустя 4 дня поставщик вместо того, чтобы оперативно восстановить холодное водоснабжение, полностью отключил полтора десятка домов от подачи ресурса.

«В среду в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании начали поступать жалобы от жителей данных домов на слабый напор холодной воды в кранах. Низкого давления хватало лишь на водоснабжение первых трех этажей многоквартирных домов, – рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы УК «Верх-Исетская» Антон Шевелев. – Информация была оперативно передана ресурсоснабжающей организации, в ее ведении находятся сети холодного водоснабжения. Однако работать по данной заявке сотрудники Водоканала начали лишь спустя два дня, в пятницу».

Так, 26 мая сотрудники управляющей компании «Верх-Исетская» выяснили, что поставщик проводит ремонтные работ на магистрали. В сообщении были указаны сроки завершения ремонта – в субботу, по обещаниям ресурсников, они должны были восстановить качественное водоснабжение. Но этого не случилось.

«В воскресенье, в районе 13:00, без официальной телефонограммы от поставщика Водоканал вовсе отключил подачу холодной воды в 14 домов, – сетуют в аварийно-диспетчерской службе УК «Верх-Исетская». – По нашему мнению, сотрудники ресурсоснабжающей компании либо до сих пор не могут найти место порыва на магистрали, либо возникли какие-то проблемы с переключением на резервную ветку. Какие конкретно работы проводит поставщик, и когда они будут завершены, управляющую организацию так и не уведомили».

Ситуация осложняется тем, добавляют в аварийно-диспетчерской службе УК, что в некоторых домах водоснабжение осуществляется с помощью бойлеров. Соответственно, из-за этого отключения – у людей нет ни холодной, ни горячей воды.

Екатеринбург, Елена Васильева

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