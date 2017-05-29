В Екатеринбурге за двое суток скупили все билеты на показ фильма «Нелюбовь» и встречу со Звягинцевым

Публикации за 29.05.17

В Екатеринбурге 6 июня состоится российская премьера фильма «Нелюбовь», который только что взял приз жюри на Каннском фестивале. Представлять картину публике приедет сам режиссер Андрей Звягинцев. Билеты на творческую встречу и кинопоказ раскупили за двое суток. Шанс попасть на премьеру может появиться, только если не все забронированные билеты оплатят.

«Ажиотаж вокруг показа и встречи со Звягинцевым начался сразу, а не только когда стало известно о призе в Каннах. Мы объявили о творческой встрече и показе в эту субботу днем, а уже в воскресенье 50% билетов были выкуплены. Сегодня в онлайн-системе билетов уже нет, есть только 30 забронированных билетов, которые еще не оплачены. Возможно, если кто-то откажется от планов, они поступят в продажу. Также отдавали 20 билетов в офлайн-продажу, по ним пока не могу сказать», – рассказала NDNews.ru пресс-секретарь Ельцин-центра Елена Волкова, добавив, что всего кинозал вмещает 178 человек.

Напомним, накануне в Каннах фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри, хотя многие кинокритики полагали, что лента выиграет конкурс. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

Свердловский областной суд изменил приговор Александру Меренкову. / «Пресса фильм освистала, а зрители аплодировали 15 минут». Героиня фильма «Кроткая» Василина Маковцева дала мини-интервью по возвращении из Канн. / Ни помыться, ни приготовить еду: более десятка многоквартирных домов на ВИЗе остались без холодной воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»