В Екатеринбурге поймали наркомана-водителя, которому потребовался переводчик (ВИДЕО)

Публикации за 29.05.17

Сотрудники ГИБДД задержали в Екатеринбурге водителя в наркотическом опьянении. Он был настолько неадекватен, что не мог отвечать на вопросы сотрудников инспекции.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, сегодня днем на автодороге аэропорт Кольцово – Екатеринбург гаишники заметили автомобиль Skoda. Поведение водителя автоинспекторам показалось странным – машина виляла из стороны в сторону, выезжая иногда на обочину. Сотрудники ДПС остановили иномарку и увидели, что шофер находится в наркотическом опьянении. «Об этом можно было судить по поведению мужчины: заторможенная невнятная речь, неточные движения. В автомобиле водитель находился один, а инспекторам ДПС он сказал, что едет с Химмаша в сторону Ботаники. Правда, для того, чтобы понять, что говорит автомобилист, инспекторам пришлось несколько раз переспрашивать из-за крайне невнятной речи водителя», – уточняют в ведомстве.

35-летний водитель был отстранен от управления ТС и доставлен в медицинское учреждение, где было проведено освидетельствование. По результатам экспертизы, которые будут известны через 10 дней, водителю грозит крупный штраф и лишение прав.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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