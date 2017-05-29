Двое налетчиков ограбили магазин, используя пистолет от приставки Dendy (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

В Екатеринбурге полицейские по горячим следам задержали молодчиков, ограбивших магазин. Налетчики использовали пистолет от 8-битной приставки Dendy, с помощью которого дети отстреливали раньше уток в игре «Duck Hunt».

Как сообщили сегодня NDNews в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, утром 28 мая поступила информация о разбойном нападении на магазин по улице Космонавтов, 76. На место выезжали две следственно-оперативные группы, которые установили, что двое неизвестных, угрожая пистолетом, похитили пак пива (20 бутылок). Ущерб составил 1700 рублей.

Фото пресс-группы УМВД по Екатеринбургу

Вскоре сыщики в соседнем дворе задержали подозреваемых. «Похищенное и улика преступления – игрушечный пистолет от приставки с надписью «Super Laser Gun» были изъяты. Выяснилось, что налетчики 1990 и 1985 года рождения проживают в поселке Садовый. В ходе допроса 27-летний ранее судимый молодой человек рассказал, что за два дня до разбоя он с товарищами злоупотреблял спиртным. Когда деньги закончились, он с собутыльниками поехал к друзьям для того, чтобы взять в долг деньги. Пока один из мужчин отвлекся знакомством с девушкой, двое других совершили разбойное нападение на продуктовый магазин», – уточняют в ведомстве.

В отношении двоих задержанных следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело, они взяты под стражу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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