Свердловская область решила отличиться от всех регионов – депутаты разрешили губернатору не выступать с бюджетным посланием

Публикации за 29.05.17

Комитет по законодательству Свердловского заксобрания одобрил поправки в устав области, освобождающие губернатора от обязанности выступать перед депутатами с бюджетным посланием. Законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение в комиссии по уставу, а затем он будет внесен в повестку свердловского парламента.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авторами инициативы стали спикер заксо Людмила Бабушкина и председатели комитетов Владимир Никитин и Владимир Терешков. Депутаты предложили изменить шесть статей областного устава. В частности, предлагается больше не заслушивать бюджетное послание губернатора, а право вносить в заксо проекты законов об областном бюджете, программах социально-экономического развития региона и отчетах об их выполнении предоставить свердловскому правительству (по действующей редакции устава эти функции возложены на губернатора).

Как выяснилось сегодня на комитете, внесение правок в областной устав связано с федеральным трендом. Президент РФ Владимир Путин отказался от формата бюджетных посланий Госдуме в 2014 году, и это дезориентировало свердловское правительство.

«Раньше мы заслушивали бюджетное послание губернатора весной, за несколько месяцев до внесения проекта бюджета в заксобрание. Это было нормально, потому что у депутатов было достаточно времени, чтобы внести свои замечания. Но в последние годы ситуация изменилась на федеральном уровне. Госдума исключила такое понятие как «бюджетное послание». Поскольку мы не могли представить, какие деньги будут выделены нам из федерального бюджета в виде субвенций и дотаций, получилось так, что бюджетное послание губернатора мы слушали за две недели до внесения проекта бюджета. Этого промежутка недостаточно, чтобы депутаты могли повлиять на бюджет. Раз нет смысла, предлагается послание отменить», – пояснил председатель комитета Владимир Никитин.

Коммунист Игорь Аксенов заметил, что Свердловская область в единственном числе меняет свой устав, подстраиваясь под Федерацию, тогда как другие регионы оставили свои бюджетные послания.

«Это формализованное решение. Оно не исключает того, что губернатор готов отвечать на вопросы депутатов по первому требованию. Евгений Куйвашев открыт для диалога», – вмешался представитель губернатора в заксо Виктор Бабенко.

«Тут нет никакой политики. А торопимся мы или нет, покажет время» – поддержал коллегу-единоросса Владимир Никитин. После этого немногочисленный состав комитета единогласно утвердил проект сразу в двух чтениях. Освобождение Евгения Куйвашева от необходимости докладываться депутатам о бюджете заняло всего 10 минут.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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