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Публикации за 29.05.17

Здание музея истории и археологии Урала отдали в ведение МУГИСО

Здание музея истории и археологии Урала отдали в ведение МУГИСО

Здание музея истории и археологии Урала перейдет в хозяйственное ведение распорядительной дирекции МУГИСО. Согласие на передачу помещения сегодня дали депутаты комитета по вопросам законодательства и безопасности регионального заксобрания, передает корреспондент NDNews.ru.

Как пояснила и.о. первого замминистра по управлению госимуществом Свердловской области Елена Николаева, здание по адресу проспект Ленина, 69/10 (где и располагается музей) относится к объектам культурного наследия и требует обеспечения сохранности. Поскольку распорядительная дирекция МУГИСО занимается управлением недвижимостью, министерство предложило передать архитектурный памятник в свое подведомство. Так как казенное здание передается вместе с арендаторами (они занимают площадь более 700 квадратных метров), то процедура требует одобрения свердловского парламента. Члены комитета проголосовали за передачу без возражений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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