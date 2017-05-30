Из-за опрессовок в Екатеринбурге затопило автомойку, без воды остался детский сад

Публикации за 30.05.17

Начавшиеся в Екатеринбурге гидравлические испытания трубопроводов привели к первым происшествиям. В ряде районов города сегодня ночью прорвало трубы, улицы оказались затопленными.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по рассказам горожан в социальных сетях, на улице Громова из-за прорыва трубы с горячей водой затопило автосервис, одна из стен здания оказалась серьезно повреждена. В результате инцидента пострадало имущество и товар, хранящийся на складе.

Кроме того, из-за коммунальной аварии на Пехотинцев остался без воды детский сад. По данным Е1, речь идет о ДОУ № 80 по адресу: Теплоходный проезд, 3. Сегодня утром детский сад закрыт – об этом родителям дошколят сообщили воспитатели, уточнив, что в здании нет ни горячей, ни холодной воды. По утверждениям коммунальщиков, ликвидировать прорывы будут в течение вторника.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

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