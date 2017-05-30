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Публикации за 30.05.17

Жительнице Екатеринбурга грозит 6 лет колонии за кражу газа

Жительнице Екатеринбурга грозит 6 лет колонии за кражу газа

В Екатеринбурге будут судить 26-летнюю девушку за кражу природного газа. Софья Щербина сделала самовольную врезку в газопровод и полтора месяца бесплатно отапливала свой дом площадью 160 квадратных метров.

«В сентябре 2016 года Щербина, не имея разрешения от соответствующих органов, с нарушением действующих норм безопасности провела самовольную незаконную врезку трубы в магистраль газопровода низкого давления АО «Екатеринбурггаз»», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе свердловской прокуратуры. Горожанка бесплатно пользовалась газом с 23 сентября по 10 ноября, после чего специалисты газовой службы отключили подачу.

В отношении Щербиной возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная из газопровода»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Материалы направлены в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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