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Екатеринбург

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Публикации за 30.05.17

В Свердловской области клещи покусали более 10 тысяч человек, в том числе две тысячи детей

В Свердловской области клещи покусали более 10 тысяч человек, в том числе две тысячи детей

С начала сезона от укусов клещей в Свердловской области пострадали 10 326 человек, 2 163 из них несовершеннолетние. С подозрением на энцефалит госпитализировано 38 человек, еще 103 человека обследуются на наличие боррелиоза.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в этом году пока зарегистрировано в 1,4 раза меньше пострадавших от клещей. Возможно, причиной тому – холодная погода: люди реже ездят на природу.

«На данный момент в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» помещено 38 человек, что в 2,7 раза ниже аналогичного периода 2016 года; лабораторно подтвержден один диагноз. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 103 человека, что на 8% ниже аналогичного периода 2016 года и среднемноголетнего показателя; лабораторно диагноз подтвержден у 19 человек», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе.

На данный момент акарицидная обработка прошла на территории 6797 га из 9000 га запланированных площадей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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