В Серове ветер сдул батут с девочкой, возбуждено уголовное дело

Публикации за 30.05.17

В Серове возбуждено уголовное дело против бизнесмена, по вине которого пострадала девочка, игравшая на надувном батуте.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 43-летний коммерсант установил на улице Ленина в Серове надувной батут «Дисней». При этом им были грубо нарушены требования, предъявляемые к установке игрового оборудования. «Батут был закреплен лишь капроновыми нитями и канатами, которые были привязаны за две скамейки и три арматурных колышка. Разрешения на размещение надувного батута на площади «Преображенская» у местной администрации получено не было. Не удосужился коммерсант и разместить информацию о правилах использования надувного батута», – уточняют в ведомстве.

19 мая на этом батуте играла 4-летняя девочка. Ее мама заплатила за это 150 рублей. Вскоре поднялся сильный ветер, который опрокинул батут. Ребенок вылетел на газон и получил растяжение связок грудно-поясничного отдела позвоночника.

По данному факту в отношении коммерсанта возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства преступления, для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Но вый День»

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