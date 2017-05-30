Пользователям смартфонов предлагают самим выбирать, на какие интернет-приложения им нужен безлимит

Публикации за 30.05.17

«МегаФон» разработал новую тарифную линейку «Включайся!». В рамках новых тарифов можно получить безлимит на интернет-приложения, которыми пользуется абсолютное большинство абонентов. В пакет по желанию добавляются SMS, ГБ, минуты.

До сих пор среди предложений операторов абоненты могли выбирать только тарифы с пропорциональным увеличением всех услуг внутри пакета: чем больше объем включенных минут, SMS и интернет-трафика, тем выше абонентская плата. При этом пакет услуг зачастую не использовался клиентом полностью. Теперь каждый может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей, не меняя своих привычек, – добавлять в зависимости от необходимости SMS, ГБ, минуты.

«Говорить, общаться в мессенджерах и в социальных сетях, слушать музыку, смотреть видео – таковы мобильные потребности большинства пользователей связи. Наши новые тарифы соответствуют этим интересам. Теперь каждый абонент по комфортной цене может выбрать объем услуг, исходя из своих мобильных привычек. Мы предлагаем пользоваться популярными интернет-сервисами, не расходуя гигабайты в основном пакете», – рассказал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

По данным аналитиков компании, независимо от региона проживания, клиенты «МегаФона», активно используют мобильный интернет для общения, просмотра видео и приложений, а также прослушивания музыки и совершения мобильных платежей. Сегодня каждый третий абонент предпочитает такой вид мобильной коммуникации, а уже в ближайшем будущем их будет большинство, уверены связисты. При этом каждый четвертый владелец смартфона для выхода в интернет использует сеть 4G, чтобы мгновенно загружать информацию из глобальной сети.

Включиться и подобрать оптимальный для себя тариф можно на сайте «МегаФона».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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