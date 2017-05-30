На Урале ФСБ задержала партию наркотиков почти на полмиллиарда рублей (ФОТО)

Публикации за 30.05.17

Сотрудники свердловского УФСБ вместе с коллегами из Челябинска задержали группу наркоторговцев, которые распространяли «синтетику» по Уралу и соседним регионам. При задержании у подозреваемых изъяли 170 килограммов наркотиков.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, трое мужчин в возрасте 30, 33 и 28 лет были задержаны в тот момент, когда они делали очередную закладку. Сообщники занимались фасовкой и закладкой крупных партий наркотиков от 1 до 10 килограммов. Машина, на которой передвигались наркодилеры, была в буквальном смысле завалена мешками с синтетическим наркотиком. Общий вес изъятого вещества составил более 170 килограммов. На черном рынке стоимость наркотика такого веса оценивается в сумму около 400 млн рублей.

По версии следствия, задержанные продавали запрещенные средства через интернет-магазины. В отношении подельников возбуждено уголовное дело.

Фото пресс-службы УФСБ РФ по Свердловской области

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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