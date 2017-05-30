Михаил Бородин получил нагоняй за работу управления с функциями ФМС

Публикации за 30.05.17

Начальник свердловской полиции Михаил Бородин получил представление от прокуратуры за серьезные нарушения в работе нового для силового ведомства управления по вопросам миграции.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с 1 июня 2016 года в соответствии с указом президента РФ были упразднены ФСКН и ФМС. Их функции передали МВД РФ. Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых ранее отмечал, что всё второе полугодие в свердловской полиции шли коренные преобразования. Подразделение по вопросам миграции регионального полицейского главка разместилось в бывшем здании УФМС на улице Крылова, 2.

Сегодня свердловская прокуратура сообщила о грубых нарушениях в работе этого управления.

В частности, сотрудники безосновательно проводили проверки коммерческих структур. При этом бизнесмены заранее не предупреждались о контрольных мероприятиях. «Один из индивидуальных предпринимателей был уведомлен о проверке непосредственно перед ее проведением, а не за 24 часа как указано в ФЗ № 294», – отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, добавляя, что несвоевременно и не в полном объеме вносилась и информация в единый реестр проверок.

В связи с этим начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Михаилу Бородину прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.

По результатам его рассмотрения три должностных лица управления по вопросам миграции привлечены к дисциплинарной ответственности, еще пять сотрудников предупреждены о персональной ответственности.

«Речь идет о плановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению миграционного законодательства, утвержденных еще в конце 2015 года на 2016 год, когда подразделение УФМС не входило в структуру МВД. Основная часть упущений оперативно устранена, представление надзорного ведомства, про которое наш мудрый народ давно сочинил актуальную до сих пор поговорку «На то и щука в море, чтобы карась не дремал», рассмотрено в марте текущего года с участием прокурора отдела по надзору областной прокуратуры Владислава Темникова. Руководством регионального полицейского главка принят комплекс необходимых мер реагирования», – сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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