Уралец, убивший шумных соседей, получил 18 лет «строгача»

Публикации за 30.05.17

Свердловский облсуд сегодня вынес приговор 22-летнему жителю Североуральска Антону Терентьеву, который убил шумевших за стенкой его квартиры собутыльников.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вечером 7 сентября 2016 года обвиняемый находился в квартире бывшей жены по улице Каржавина в Североуральске. Он уложил спать маленького ребенка, после чего уснул сам. Проснулся молодой человек от шума, доносившегося из соседней квартиры, в которой распивали спиртное мужчина и две женщины. Обвиняемый решил попросить соседей успокоиться, поскольку они могли разбудить его ребенка.

«Когда хозяин квартиры открыл ему дверь, юноша вступил с ним в конфликт и стал избивать. Затем злоумышленник вооружился ножом и стал колоть им своего оппонента. От полученных травм мужчина погиб на месте. После этого молодой человек набросился с ножом на двух женщин. Одна из потерпевших погибла, второй удалось выбежать из квартиры. Позже ей была оказана необходимая медицинская помощь, её жизнь была спасена», – уточняли ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Обвиняемый скрылся с места происшествия, выбросив в реку нож, но был в дальнейшем задержан. Орудие преступления сыщики также нашли. Известно, что убийца ранее был судим.

Сегодня судья Андрей Минеев, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес 22-летнему жителю Североуральска приговор. «Суд признал подсудимого виновным в убийстве двух лиц, а также в покушении на убийство. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд признал явку с повинной – на следующий день после преступления молодой человек сам обратился в правоохранительные органы. Кроме этого, было учтено, что причиной убийства послужило правонарушение самих потерпевших, которые шумели ночью. По фактическим обстоятельствам дела подсудимый признал вину в полном объеме, но уточнял, что сделал это в состоянии аффекта. По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением на год и шесть месяцев», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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