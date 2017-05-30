Древнеиндийский эпос «Махабхарата» и дэнс-постановку внука Чаплина покажут в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Публикации за 30.05.17

В Екатеринбурге на следующей неделе начнутся показы спектаклей в рамках региональной программы Чеховского фестиваля, которая в этом году пройдет всего в двух городах. Зрители увидят постановку уже знакомого по 2015 году Джеймса Терье – внука Чарли Чаплина, а также танго-шоу из Аргентины и спектакль подревнеиндийскому эпосу «Махабхарата».

Международный театральный фестиваль им. Чехова в этом году отмечает свое 25-летие. За это время российские зрители увидели более 500 спектаклей театров из 52 стран. Фестиваль начался в мае в Москве. В столицу привезли 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи.

Регионам повезло меньше. Впервые внемосковскую программу сократили всего до двух городов – Екатеринбурга и Воронежа. Так что можно сказать, уральским театралам повезло.

Первую постановку в рамках Чеховского фестиваля можно будет увидеть 7 и 8 июня. Во Дворце молодежи театр из Аргентины «Танго Метрополис Данс Компани» покажет танго-шоу в двух действиях. Спектакль – о чувствах вне времени не нуждается в языковом сопровождении. Любовь, страсть, смерть, боль исполнят танцоры и музыканты, признанные достоянием Аргентины.

23 и 24 июня в Театре драмы французский «Буфф дю Нор» представит «Поле битвы» известного режиссера Питера Брука. Это спектакль, который уже стал легендой. Он основан на древнеиндийском эпосе «Махабхарата» и пьесе Жан-Клода Карьера. «Подобно мастеру Дзен, Питер Брук до совершенства шлифует и насыщает свой театр. В свои девяносто он предлагает нам это свободное театральное действо, легкое, как дыхание», – писала о постановке газета Le Monde.

Поле битвы

Видео с официального сайта фестиваля

И, наконец, завершит региональную программу фестиваля спектакль «Компании майского жука», уже знакомой зрителю по фестивалю 2015 года. Внук Чарли Чаплина известный актер и режиссер Джеймс Терье 6 и 7 июля на сцене Драмы представит постановку «Лягушка была права».

«Он создает спектакли, которые словно мотыльки влетают в память и остаются там навсегда. Его новый спектакль «Лягушка была права» соткан из той же материи, он пронизан меланхолией и богемным безумием, которое как в театре, так и в кино, остается знаком качества артиста. Фантасмагории Тьере всегда предваряет восхищение. Вздох «О!», который приподнимает вас над вашим креслом и бросает вас в действие», – пишет о спектакле зарубежная пресса.

Лягушка была права

Видео с официального сайта фестиваля

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

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