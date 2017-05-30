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Екатеринбург

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Публикации за 30.05.17

В Екатеринбурге пьяная парикмахерша пыталась ограбить ларек (ВИДЕО)

В Екатеринбурге пьяная парикмахерша пыталась ограбить ларек (ВИДЕО)

Сотрудники полиции задержали девушку, которая с боем пыталась похитить деньги из кассы торговой точки на улице Чайковского.

Как сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, 28 мая подозреваемая, в составе большой компании нетрезвых молодых людей, зашла в киоск. Продавец заметил, как девушка пытается вытащить из кассы деньги и схватил ее за руки. Друзья грабительницы тоже стали ее удерживать, уговаривая отказаться от замысла и уйти. После небольшой потасовки с неудачливой похитительницей удалось справиться, она бросила деньги и вместе с компанией ушла.

В ходе разбирательства установлено, что нападавшей оказалась 19-летняя жительница Екатеринбурга, работающая парикмахером в одном из салонов города. Что толкнуло ее на подобный шаг, девушка внятно пояснить не смогла, сославшись на сильное опьянение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

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