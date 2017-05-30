Житель Алапаевска за грубое слово расстрелял противника из ружья, тот выжил и сжег усадьбу врага (ФОТО)

Публикации за 30.05.17

В Алапаевске ссора между двумя мужчинами переросла в вендетту, с поджогом и перестрелкой, где отомстить обидчику стало для участников конфликтов настоящим делом чести.

Итак, история войны двух уважаемых персон началась с сообщения в дежурную часть МО МВД России «Алапаевский» от фельдшера скорой помощи о том, что в больницу из деревни Вогулка Алапаевского района госпитализирован мужчина с огнестрельным ранением ноги. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выяснили, что между двумя местными жителями накануне произошел словесный конфликт. С целью отомстить обидчику 55-летний местный житель на следующий день пришел к его дому. Пришедший открыл шквальный огонь из имеющегося у него обреза в сторону хозяина дома, местного жителя 1952 г. р., попав ему в левую ногу. Потерпевший смог добраться до жилища, откуда вызвал скорую помощь.

В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли обрез ружья. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть Алапаевского ОВД. Изъятый обрез направили на исследование, результаты которого показали, что он является обрезом нестандартного гладкоствольного огнестрельного оружия. Мужчина сознался в содеянном. Но история на этом не кончилась.

МО МВД России «Алапаевский было» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК Российской Федерации («Незаконное приобретение и хранение оружия»). Также в отношении подозреваемого дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК Российской Федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»). Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Спустя несколько дней раненый в ногу самовольно покинул больницу, в которой находился на стационарном лечении. Вечером он, выбрав нужный момент, поджег поместье, в котором проживает стрелявший в него. Хозяин дома вовремя заметил огонь, поэтому успел покинуть помещение и вызвать пожарных. Однако дом полностью сгорел. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия стражи порядка и доставили в дежурную часть. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В ходе допроса он признал свою вину в содеянном и написал явку с повинной.

Следственным отделом Алапаевского ОВД по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК Российской Федерации («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Екатеринбург, Максим Бородин

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