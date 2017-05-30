Вылетевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Самаре: ребенку на борту стало плохо

Публикации за 30.05.17

Вылетевший сегодня утром из Екатеринбурга в Симферополь самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, 10-летнего мальчика.

«Во время полета ребенку стало плохо. Для того чтобы своевременно оказать ему медпомощь, командир принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Самары», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе авиакомпании. Ребенок и его мама были сняты с рейса для госпитализации. По некоторым данным, врачи выявили у мальчика признаки эпилепсии.

Вынужденная посадка была совершена в 06:45 по московскому времени, спустя почти полтора часа самолет продолжит полет в Крым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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