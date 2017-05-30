NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 30.05.17

Вылетевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Самаре: ребенку на борту стало плохо

Вылетевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Самаре: ребенку на борту стало плохо

Вылетевший сегодня утром из Екатеринбурга в Симферополь самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, 10-летнего мальчика.

«Во время полета ребенку стало плохо. Для того чтобы своевременно оказать ему медпомощь, командир принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Самары», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе авиакомпании. Ребенок и его мама были сняты с рейса для госпитализации. По некоторым данным, врачи выявили у мальчика признаки эпилепсии.

Вынужденная посадка была совершена в 06:45 по московскому времени, спустя почти полтора часа самолет продолжит полет в Крым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

Житель Алапаевска за грубое слово расстрелял противника из ружья, тот выжил и сжег усадьбу врага (ФОТО). / В Екатеринбурге пьяная парикмахерша пыталась ограбить ларек (ВИДЕО). / На пост главы Сухого Лога претендуют шестеро: три чиновника, единоросс, коммерсант и безработный.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter