NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 30.05.17

Администрация Каменского округа незаконно сдала в аренду сотни гектаров леса

Администрация Каменского округа незаконно сдала в аренду сотни гектаров леса

Прокуратура Каменского района в судебном порядке добилась отмены постановлений главы местной администрации о передаче в аренду земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, администрация Каменского округа в 2015-2016 годах заключила с гражданами договоры аренды двух земельных участков общей площадью свыше 474 тысяч квадратных метров. По постановлению главы муниципалитета, арендаторам разрешалось использовать участки для сельского хозяйства. Однако сделки были проведены с грубым нарушением земельного и лесного законодательства.

«Указанные земельные участки находятся на землях лесного фонда, расположены вблизи объездной дороги федеральной трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган и являются собственностью Российской Федерации. Перевод данных участков из земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения не производился. В нарушение требований Земельного Кодекса РФ, решение о предоставлении вышеуказанных земельных участков приняты главой администрации Каменского городского округа незаконно», – отметили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными постановления главы администрации и договоры аренды участков и выиграла дело. Лесные участки были возвращены в распоряжение Федерации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

В Реже сотрудник ГИБДД уснул посреди дороги (ВИДЕО). / Водителя, сбившего насмерть двух девочек, отправили в СИЗО на 2 месяца. / Вылетевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Самаре: ребенку на борту стало плохо.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter