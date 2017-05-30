Администрация Каменского округа незаконно сдала в аренду сотни гектаров леса

Публикации за 30.05.17

Прокуратура Каменского района в судебном порядке добилась отмены постановлений главы местной администрации о передаче в аренду земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, администрация Каменского округа в 2015-2016 годах заключила с гражданами договоры аренды двух земельных участков общей площадью свыше 474 тысяч квадратных метров. По постановлению главы муниципалитета, арендаторам разрешалось использовать участки для сельского хозяйства. Однако сделки были проведены с грубым нарушением земельного и лесного законодательства.

«Указанные земельные участки находятся на землях лесного фонда, расположены вблизи объездной дороги федеральной трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган и являются собственностью Российской Федерации. Перевод данных участков из земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения не производился. В нарушение требований Земельного Кодекса РФ, решение о предоставлении вышеуказанных земельных участков приняты главой администрации Каменского городского округа незаконно», – отметили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными постановления главы администрации и договоры аренды участков и выиграла дело. Лесные участки были возвращены в распоряжение Федерации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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