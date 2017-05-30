Маленькие порции и отсутствие заборов: прокуратура выявила первые нарушения в детских лагерях

Публикации за 30.05.17

Свердловская прокуратура ведет масштабные проверки оздоровительных детских лагерей в преддверии грядущего лета. В ходе контрольных мероприятий выявлены первые серьезные нарушения.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, проверкой охвачено свыше 1,1 тысяч лагерей, в которых планируется оздоровить более 358 тыс. детей. Большинство из них проинспектированы сотрудниками компетентных органов и получили соответствующие разрешения. Но в ряде случаев выявлены грубые нарушения закона.

«Так, нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства в гимназии №120 города Екатеринбурга, на базе которой создан оздоровительный лагерь для детей. Здесь в нарушение технологической карты не соблюдается вес порций готовых блюд, например, сосиски в тесте. Шесть сотрудников столовой «Золушка», которая занимается готовкой, привлечены к дисциплинарной ответственности. Административные дела возбуждены против заведующей производством, директора и санитарного инспектора столовой», – отметила собеседница агентства.

Между тем, в школе поселка Ребристый (Невьянский район) не приняты антитеррористические меры. Ограждения вокруг учебного заведения частично нет, поэтому на территорию школы может попасть любой желающий. Невьянская прокуратура потребовала через суд устранить данное нарушение. «В свою очередь в Нижнем Тагиле отсутствуют пешеходные переходы возле 10 школ Дзержинского района, где организованы летние лагеря, что создает угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних. Прокуратурой по данным фактам также внесены представления. Проверка организации летнего отдыха детей продолжается», – заключила Канатова.

По данным Минобразования Свердловской области в этом году в регионе будут работать 1197 учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе: 72 загородных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных объектов, 1090 лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ, 7 палаточных лагерей и еще один – туристический.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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