На Среднем Урале наказали свыше 1300 водителей за разговоры по телефону

Публикации за 31.05.17

С начала года сотрудники ДПС на Среднем Урале выписали штрафы свыше 1300 автомобилистам за разговоры по телефону во время движения. Некоторые нарушители пытаются обжаловать постановления и идут на различные уловки, чтобы ввести в заблуждение не только полицейских, но и судей.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, разговоры по телефону являются одной из причин аварийности. Беседы по сотовому отвлекают водителя, в эти моменты дорожная ситуация может выйти из-под контроля, а скорость реакции шофера во время телефонного разговора увеличивается. «В Свердловской области были ДТП, которые случились из-за того, что водитель отвлекался на телефон. Была также авария, когда автомобилист погиб, смотря фильм на ноутбуке, который стоял на соседнем пассажирском сидении», – говорят в ведомстве.

С начала года свердловские гаишники выявили уже свыше 1300 случаев разговора по телефону водителями во время движения авто. Автоинспекторы напоминают, что за разговор по телефону без специального технического устройства, которое позволяет делать это без помощи рук, во время движения авто, наказывается штрафом в размере 1,5 тысяч рублей (ст.12.36.1 КоАП РФ).

При этом, как отмечают сотрудники ГИБДД, автомобилисты пытаются оспорить протоколы об административных правонарушениях. «Так, 16 января был остановлен 42-летний водитель, который говорил по телефону во время движения. Уже в суде мужчина пытался обжаловать постановление сотрудников Госавтоинспекции. Он представил сведения от оператора связи, которые были только на один конкретный телефонный номер, без указания его владельца, это не исключает наличия иных телефонных номеров у заявителя. Судья в итоге согласился с решением сотрудников Госавтоинспекции и оставил жалобу гражданина без удовлетворения», – отмечают в ведомстве.

Как говорят в ГИБДД, если водителю поступил звонок, на который необходимо срочно ответить, лучше всего остановиться в безопасном месте и поговорить, либо же использовать во время движения специальную гарнитуру, позволяющую вести телефонный разговор без помощи рук.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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