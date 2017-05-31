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Екатеринбург

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Публикации за 31.05.17

В отделении «Почты России» годовалому малышу брызнули газом в лицо

В отделении «Почты России» годовалому малышу брызнули газом в лицо

В Екатеринбурге полицейские ведут проверку по заявлению родителей годовалого ребенка, которому неизвестный мужчина брызнул в глаза из газового баллончика из-за конфликта с отцом малыша.

Как сообщила сегодня NDNews.ru руководитель пресс-группы УМВД РФ по уральской столице Ирина Бучельникова, информация об инциденте поступила в отдел полиции №8 вчера вечером. По предварительным сведениям, в отделении «Почты России» на улице Белореченской между двумя мужчинами, стоявшими в очереди, вспыхнул конфликт. Очевидцы рассказывают, что один из участников потасовки находился в нетрезвом состоянии, вел себя вызывающе. Чтобы как-то утихомирить мужчину другой посетитель решил брызнуть ему в лицо из газового баллончика, но промахнулся: струя случайно попала в глаза его маленького сына.

В полиции отмечают, что из отделения «Почты России» ребенка доставили в травмпункт, где ему была оказана необходима помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего не вызывает опасений у медиков.

В рамках начатой проверки сыщики ведут розыск мужчины, который брызнул газом в лицо малышу. «При этом назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить степень вреда, нанесенного здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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