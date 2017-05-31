В ЦИК рассказали, что думают про Ройзмана / И почему он занял 66-ю строчку в рейтинге российских мэров

Публикации за 31.05.17

В России провели исследование деятельности мэров региональных центров. Эксперты оценивали глав с точки зрения их управленческих качеств и достижений в части развития городов. Екатеринбург в рейтинге ЦИК представил Евгений Ройзман, который является не хозяйственником, в отличие от сити-менеджера, а спикером городской думы. Градоначальник занял 66-е место из 88 возможных и очутился в блоке аутсайдеров рейтинга.

Национальный рейтинг мэров по итогам апреля и мая 2017 года опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Чарт» составили на основе опроса экспертов. Причем, как подчеркивают авторы исследования, в расчет брали не только узких специалистов – политологов, но и социологов, историков, ученых, журналистов, чиновников, депутатов и общественников. Всем им разослали анкеты, в которых нужно было не только формально оценить работу того или иного мэра, но и обосновать свои выводы. «Это позволяет выявить причины успеха или неудачи муниципальных руководителей в глазах экспертов», – объяснили составители рейтинга.

Всех глав муниципалитетов, которых оценивали в рамках исследования, поделили на три группы. В последней оказался глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он занял 66-ю строчку из 88 возможных. «Большинство экспертов ЦИК признают прошедший период [который брали в расчет при составлении рейтинга, то есть апрель и май, прим. NDNews.ru] очень удачным для Ройзмана. Как неоднократно указывалось, Евгений Вадимович является фигурой, хоть и политической, но медийной, в том смысле, что к реальному управлению городом он абсолютно непричастен, однако известность его достигает воистину федеральных масштабов», – отметили составители рейтинга.

В числе ключевых событий, с точки зрения которых эксперты оценивали деятельность спикера Екатеринбургской гордумы, назвали договоренность с «Яблоком» о выдвижении на пост губернатора Свердловской области. «Большинство экспертов полагает, что у мэра нет никаких шансов для электорального успеха. Между тем, как это часто случается, значительный интерес представляют голоса меньшинства, указывающие, что, во-первых, на выборах в таком регионе, как Свердловская область, возможно все; во-вторых, большим успехом для Евгения Ройзмана будет сам по себе высокий уровень поддержки избирателей, даже если он и не победит. Самое главное, что Евгений Вадимович теперь получил статус единственного гаранта легитимности будущего электорального действа. Случись такое безобразие, что он не сможет протиснуться сквозь теснину муниципального фильтра, «бабушка надвое сказала», кому от этого будет хуже, господину Ройзману или «партии власти», – процитировали в ЦИК своих экспертов.

Также в плюс Ройзману сыграл субботник в хосписе и, как ни странно, его отчет перед депутатами ЕГД. «В нем он в очередной раз указал, что его полномочия сведены до уровня представительских и пожаловался на сложности восприятия населением такого главы, который не имеет реального функционала для решения городских проблем. При этом именно своим четко налаженным взаимодействием с администрацией Екатеринбурга, Евгений Вадимович объяснил, почему удается решать практически любые городские проблемы. Определенная логическая нестыковка различных положений данной словесной конструкции, не помешала многим экспертам «Национального рейтинга» насладиться ее красотой», – добавили авторы исследования.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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