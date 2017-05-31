«Смерть – не причина для приостановления договора» – провайдер МТС упорно требовал оплату за интернет с родственников умершего клиента

Публикации за 31.05.17

Об абсурдной ситуации поведала журналистам уральская общественница Екатерина Петрова – МТС требует деньги за интернет, которым якобы пользовался ее отец, даже после смерти.

Как сообщила сама Екатерина Петрова, у ее родителей был подключен домашний интернет от МТС. Родители не были довольны качеством услуги, поэтому прошлой осенью ее отец решил поменять провайдера. Он приостановил действие договора с МТС до нового 2017 года и «физически отрубил его от роутера за ненадобностью», то есть мтсовский интернет больше не использовался с этого самого момента.

«Но папа до нового года не дожил. И вот с января маме приходят письма требованием оплатить счета за интернет, который не использовался. Мама сходила в офис МТСа, оставила заявку на отключение или что-то такое, предоставила документы о смерти отца. Но счета и требования всё равно приходят, долг растёт, договор с умершим никто расторгать не хочет. Мама съездила в офис МТСа ещё раз и оставила ещё одну заявку с документами. Ей ответили, что смерть не причина для остановки действия договора. Поэтому платить нужно за него ежемесячно. Расторжение возможно только после того, как она сбегает к нотариусу и вступит в наследство (хоть наследства и нет), ещё раз сходит в офис, переоформит договор на себя, оплатит, конечно же, накопленный долг за интернет, будучи наследником, и только после этого договор можно будет расторгнуть. Так вот они за своих клиентов и договора чешутся, молодцы. Но это ещё не всё. Сегодня мама звонит и плачет – МТС поздравил папу с днём рождения» – сообщила Екатерина Петрова.

Отметим, что на данный момент МТС официально принесли извинения Екатерине Петровой и пообещали в ближайшее время договор заблокировать.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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