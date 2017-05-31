Новоизбранный депутат-самовыдвиженец стал самым богатым в гордуме Екатеринбурга

Публикации за 31.05.17

Депутаты городской думы Екатеринбурга отчитались о доходах за 2016 год. В богачах-миллионерах – бизнесмены и бывший сотрудник ФСБ, сейчас трудящийся в общественной организации. Как передает корреспондент NDNews.ru, тройку самых богатых депутатов возглавил новичок Владимир Смирнов, избранный в ЕГД в марте этого года. Его заработок за прошлый год составил 39,5 миллионов рублей, в собственности находятся две квартиры, два земельных участка и автомобиль BMW Х5.

Второе место занимает бизнесмен Михаил Гаранин, который увеличил свой годовой доход с 35 до 37,5 миллионов рублей. Его недвижимое имущество осталось без изменений: жилой дом, квартира, два участка и пять нежилых помещений. Также в собственности депутата по-прежнему находятся автомобили BMW X5, Lexus LX570, Toyota Land Cruiser и снегоход.

Экс-начальник отделения службы экономической безопасности УФСБ по Свердловской области Николай Антонов заработал 36,5 миллионов рублей, его супруга – 26,7 миллионов. В совместном владении четы находятся жилой дом с земельным участком, две квартиры, автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes Viano и Lexus GX460.

Прошлогодний лидер списка «богачей» Екатеринбургской гордумы Александр Найданов задекларировал доход 11,8 миллионов рублей (в предыдущем отчете заработок гендиректора Орджоникидзевской УК превысил 66 миллионов рублей). Среди других «середнячков» числится еще один новичок думы Григорий Вихарев, избранный от ЛДПР. Он заработал за прошлый год более 12 миллионов рублей, и в общем владении с супругой имеет два дома, семь земельных участков и две квартиры, причем одна зарегистрирована в Болгарии.

Директор по развитию «Атомстройкомплекса» Виктор Ананьев по-прежнему владеет виллой на Кипре, и кроме того, увеличил свой годовой заработок до 10,7 миллионов рублей.

Также более 10 миллионов рублей заработал за прошлый год директор екатеринбургского «Метростроя» Юрий Дозорец. Кроме того, в собственности единоросса находится три квартиры, пять нежилых помещений и внушительный автопарк: автомобили Infiniti QX56, Москвич 412ИЭ, две моторные лодки и два снегохода. Управляющий «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий заработал свыше 25 миллионов рублей, начальник свердловского управления капстроительства Олег Кагилев – 12,5 миллионов рублей, гендиректор компании «Молочный кит» Игорь Пехотин – 11,5 миллиона рублей, директор ООО «Финан&С» Анатолий Шарапов – 9,1 миллиона рублей, заместитель гендиректора ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» Александр Косинцев – 8,6 миллиона рублей, директор ЗАО «Таганский ряд», вице-спикер гордумы Виктор Тестов – 5,2 миллиона рублей.

Самый злостный прогульщик в думе Евгений Боровик также подал декларацию о доходах. Его заработок составил 4,5 миллиона рублей, он указал четыре квартиры (две находятся в долевой собственности), земельный участок и автомобиль Mitsubishi Pajero 4.

К слову, большинство екатеринбургских депутатов питают слабость к элитным иномаркам. Например, Алексей Бородин имеет три автомобиля BMW (один записан на жену) и автомобиль Chevrolet Corvette, Виктор Тестов владеет двумя автомобилями марки Volkswagen (помимо них еще катером, тремя прицепами и снегоходом), один из самых «бедных» депутатов Михаил Вечкензин, заработавший 690 тысяч рублей за год, на пару с супругой владеет автомобилями Mercedes Benz Е200 и Porsche Cayenne.

Потенциальный кандидат в губернаторы Свердловской области Константин Киселев заработал 1,2 миллиона рублей и владеет двумя квартирами. Коммунист Эдуард Мансуров ушел с последнего места по доходам, задекларировав 1 миллион 40 тысяч в 2016 году. Теперь место самого «бедного» депутата занял депутат «Гражданской платформы» Александр Хан, который указал доход 541 тысячу рублей. При этом в его собственности находится четыре квартиры, земельный участок, два гаражных бокса, ячейка овощехранилища, а также два автомобиля – отечественная «десятка» и иномарка Suzuki Liana.

Отметим, что в этом году сведения о доходах подали все 36 депутатов Екатеринбургской гордумы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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