Светомузыка на «Исети» и 27 хедлайнеров из 20 стран – Екатеринбург готовится к Ural Music Night

Публикации за 31.05.17

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этом году на 100 площадках выступят десятки групп, среди которых 27 хедлайнеров из 20 стран мира. В том числе, будут барабанщики из Японии, оркестр из Харбина. Во время «Ночи музыки» фасад «Исети» подсветят инсталляцией, а у фонтанов рядом с мэрией устроят шоу мимов и клоунов.

Как рассказали сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге организаторы Ural Music Night, фестиваль в этом году будет еще более массовым: музыку одновременно будут исполнять на 100 площадках в центре города – в барах, кафе, парках и просто на улицах. Основные концерты пройдут в квадрате Шевченко – Бажова – Куйбышева – Московская. Часть улиц даже перекроют автобусами для свободного перемещения горожан.

Как рассказал Евгений Горенбург, в этом году участие в «Ночи музыки» примут 27 хедлайнеров из 20 стран. Будут Харбинский симфонический оркестр, «Мегаполис», Вадим Самойлов, «Браво», «Курара», музыканты из Индии, Франции, Грузии и других стран. Также отбор прошли группы «Айфо», «Капканы», «ТарантинА», «Территория Тишины». Формируется площадка хоров и акапельных ансамблей.

На фестивале Ural Music Night – 2017, который пройдет 23 июня, большое внимание будет уделено этнической музыке, а также бардовской песне.

Из новых площадок организаторы упомянули гостиницу «Исеть». Внутрь никого не пустят, но на фасаде сделают светомузыкальную инсталляцию. А возле фонтанов рядом с мэрией устроят шоу мимов и клоунов.

Подробнее о площадках фестиваля можно узнать на сайте Ural Music Night.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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