В Нижнем Тагиле на закладке поймали наркодилера по кличке Путин

Публикации за 31.05.17

В Нижнем Тагиле оперативники задержали наркодилера по прозвищу Путин, который пытался оформить закладку. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в фонде «Город без наркотиков».

По информации сотрудников ГБН, спецоперация проводилась вместе с сотрудниками областного полицейского главка и силовиками из Нижнего Тагила. «После долгих оперативных мероприятий при попытке заложить очередную оптовую закладку у заправочной станции по улице Садовая, 1а, был задержан некто Александр П., по прозвищу Путин, нигде не работающий, ранее судимый за кражу», – уточняют в организации.

У мужчины было найдено в общей сложности 40 свертков из фрагментов фольги, в которых находились полимерные пакеты, содержащие вещества черного и белого цвета. Исследование показало, что это наркотические вещества – производные метилового эфира и N-метилэфедрона.

«Задержанный признался, что работает на интернет-магазин наркотиков в качестве склада и оптового закладчика для мелких курьеров. Зарабатывает до 100 тысяч рублей в неделю, деньги тратит на удовольствия, в том числе на проституток, – отмечают в ГБН. – Позже была задержана и его мать, работающая санитаркой в психбольнице № 7. Женщина созналась, что помогала сыну расфасовывать наркотики, так как в последнее время у него появилось много работы, и сам он не справлялся. При обыске у них дома было обнаружено и изъято значительное количество упаковочного материала, весы, респиратор, и более 1 кг наркотических средств».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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