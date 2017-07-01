В Екатеринбурге разыскивают двух школьников-братьев (ФОТО)

В Екатеринбурге уже больше недели не могут найти двух мальчиков. Братья ушли из дома 24 июня и до сих пор о них ничего не известно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, разыскиваются несовершен­нолетние братья Платунов Парвиз Хокимович, 15.11.2004 го­да рождения и Платунов Тимур Хокимович 19.02.2007 года рождения. Мальчики ушли из дома по адресу: улица Космонавтов, 74, около 8 утра 24 июня. До сих пор они не вернулись, школьники не выходят на связь с родственниками. Братья могут быть около торговых центров.

На розыск детей ориентирован личный состав екатеринбургской полиции.

Приметы разыскиваемых.

Парвиз: 12 лет, рост 145 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Одет: куртка серая «Адидас», футболка красная с надписью «СССР», брюки спортивные чёрные «Адидас».

Тимур: 10 лет, рост 140 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Одет: серая кофта, футболка серая с оранжевой полосой, синие джинсы. Особая примета – родинка на левой щеке.

В полиции просят всех, у кого есть информация о местонахождении мальчиков, сообщать по телефонам: (343) 356-42-14 (дежурная часть), в дежурную часть УМВД России по Екатеринбургу: 294-14-94 или 02.

Екатеринбург, служба информации

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