В лесах под Красноуральском идут розыски двух мальчиков: дети пошли за грибами и пропали

Под Красноуральском начались масштабные поиски двух мальчиков. Братья ушли в лес за грибами и не вернулись. Места, где могут быть ребята, заболочены.

Мальчики потерялись накануне, как рассказал их отец полицейским, около 5 часов вечера Коля 2001 года рождения и Андрей 2006 года рождения пошли в лес за грибами. Около 22 часов отец вместе со знакомыми отправились их искать, но безуспешно. В час ночи мужчина обратился в полицию, после чего на поиски ребят отправились полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

«На первоначальном этапе поисковой операции в розыске детей участвуют порядка шестидесяти человек из числа сотрудников полиции, МЧС, частных охранных предприятий и волонтеров. Вместе с ними обследует местность кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Дина, обученная работе по следу. Задействуется 6 единиц техники. Квадрат, где ищут мальчишек, составляет порядка 6-7 квадратных километров. В этой зоне имеются заболоченные места, водоем, сады и заброшенный аэродром», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Приметы Николая: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза светлые, нос прямой, брови дугообразные, губы пухлые. Был одет в ветровку, джинсы и кроссовки синего цвета, темную футболку.

Приметы Андрея: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, глаза темные, нос прямой, брови дугообразные. Был одет: ветровка и спортивные штаны синего цвета, темная футболка, серые кроссовки.

Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении пропавших несовершеннолетних, просьба сообщить полицию. Телефон дежурной части ОВД Красноуральска: (834343) 2-22-84, круглосуточный телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области: (8343) 358-71-61 или 02.

Красноуральск, служба информации

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