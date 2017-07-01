Пропавшие под Красноуральском мальчики нашлись

Дети, которых с полуночи искали под Красноуральском, нашлись. Как оказалось, они самостоятельно выбрались из леса, но не смогли сказать об этом отцу, и пошли ночевать к знакомому.

«Оперуполномоченные уголовного розыска нашли их живыми, здоровыми, без телесных повреждений в одном из жилых домов их же города. Сейчас их доставляют в райотдел, чтобы установить все подробности их ночного путешествия. Мальчишки пояснили, что пошли в лес, грибов не нашли, вернулись в город, мобильных с собой у них не было, проинформировать отца они забыли», – сообщил «Новому Дню» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отметил, что младшего мальчика полицейские устроят в летний лагерь, чтобы с ним и в дальнейшем ничего за лето не случилось. Мальчиков воспитывает только отец, в его отношении возбудят административное дело по ст. 5.35 КОАП «Ненадлежащее воспитание детей». В ГУ МВД ещё раз просят внимательнее следить за детьми и не отпускать их одних в лес или к водоемам.

Напомним, мальчики потерялись накануне, как рассказал их отец полицейским, около 5 часов вечера Коля 2001 года рождения и Андрей 2006 года рождения пошли в лес за грибами. Около 22 часов отец вместе со знакомыми отправились их искать, но безуспешно. В час ночи мужчина обратился в полицию, после чего на поиски ребят отправились полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. В поисках принимали участие около 60 человек и 6 единиц техники.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

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