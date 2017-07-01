Заснувший водитель убил пешехода на трассе под Первоуральском (ФОТО)

Сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург в ДТП погиб пешеход, ещё один попал в больницу. Их сбил водитель, заснувший за рулём.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня в 7:20 на 330 километре автодороги Пермь – Екатеринбург. Водитель автомобиля «Иж», 1960 года рождения, двигаясь в сторону Перми уснул за рулем и съехал с дороги на обочину. В это время на обочине находились двое мужчин, 1987 и 1994 года рождения, они после рабочей смены шли по ходу движения транспорта на остановку в сторону Первоуральска. В результате ДТП пешеход 1987 года рождения от полученных травм скончался на месте. Второй мужчина находится в больнице.

«Сотрудниками ГИБДД устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении предполагаемого виновника инцидента к ответственности по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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