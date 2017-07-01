На трассе от Ревды до Дегтярска полицейские с оружием преследовали пьяного лихача (ФОТО)

Полицейские на въезде в Дегтярск остановили водителя «ВАЗа» стрельбой по колесам. Водитель уходил от погони, которая началась в Ревде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сегодня около двух часов ночи на на перекрестке улиц Карла Либкнехта – Цветников в Ревд водитель «ВАЗ-2114» не остановился по требования сотрудника полиции. Началось преследование, водитель выехал в сторону Дегтярска, по пути проезжая на красный. Уже выехав на трассу «Ревда – Дегтярск – Курганово», он периодически выезжал на встречку.

Полицейские были вынуждены применить оружие. С простреленным левым колесом он продолжил свои попытки скрыться. На въезде в Дегтярск в районе дома № 2 по улице Почтовой лихача удалось задержать.

Выяснилось, что за рулем ВАЗа находился мужчина 1989 года рождения, не имеющий прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения (0.604мг/л).

«В отношении нарушителя сотрудники полиции составили 5 протоколов об административных правонарушениях: один – по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, еще 4 – по статьям 12.12, части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Ранее этот гражданин уже привлекался к ответственности за управление машиной без водительских прав. В результате задержания лихача патрульный автомобиль ГИБДД и гражданское транспортное средство получили механические повреждения, никто из людей, к счастью, не пострадал», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 01.07.17

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