В Екатеринбурге иномарка на зимней резине влетела в автобус: есть пострадавшие (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге иномарка врезалась в пассажирский автобус. Легковушка оказалась буквально сплющена, водителя доставали спасатели специнструментом. Есть пострадавшие в автобусе.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга, ДТП произошло в 07-40 на ул. Белинского напротив дома №2 по улицу С. Белых. Водитель «Хендай элантра», мужчина 1984 г.р., ехал со стороны пер. Переходного по Белинского, не справился с управлением и вылетел на встречку. Произошло столкновение с автобусом 19 маршрута. Как оказалось, на легковом автомобиле была установлена зимняя резина, дорога же после дождя была мокрой. «Спасатели с помощью специнструмента провели деблокировку пострадавшего из легкового автомобиля. Чтобы не допустить возгорания разлитого в результате дорожно-транспортного происшествия топлива, пожарные произвели его смыв с проезжей части», – отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В аварии, по данным ГИБДД, пострадали две пассажирки автобуса и женщина-кондуктор. У водителя легковушки ЧМТ, СГМ, перелом ребер.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбург, служба информации

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