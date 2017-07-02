Они ищут наркотики и терпят грумеров: милота от NDnews.ru в День собак (ВИДЕО)

Всем известно, что 1 марта отмечается День кошки. А вот с Днем собак все сложнее, лохматые друзья человека почему-то до сих пор не имеют своего всемирно признанного праздника.

Во многих странах есть свои праздники в честь собак. В Японии, например, такой праздник посвящен Хатико, в США такой день считается отличным, чтобы взять животное из приюта. Есть праздники, посвященные служебным собакам или собакам-поводырям. Любители собак обращались в ООН, чтобы установить дату праздника в честь питомцев, но почему-то этого так и не произошло. Тем не менее, негласно Международным днем собак считается 2 июля.

NDnews.ru сделал видеоподарок для собак и их владельцев. Суровые, но милые собаки полицейских, собака-улыбака и собака-убирака, желто-черная «пчелка» и довольные щеночки – смотрите в видеоподборке нашего агентства.

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Екатеринбург, служба информации

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