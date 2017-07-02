Воскресенье, 2 июля 2017, 14:12 мск

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После дождя в Екатеринбурге центральная улица превратилась в реку (ФОТО)

После дождя в Екатеринбурге центральная улица превратилась в реку (ФОТО)

Система водоотведения в Екатеринбурге вновь не справилась с дождями. После осадков улица Малышева превратилась в реку.

Новый День: После дождя в Екатеринбурге центральная улица превратилась в реку (ФОТО)

В Екатеринбурге синоптики выдали предупреждение о шторме. Пока грозы, аналогичной той, что прошла в Москве, не было. Но в отдельных районах прошел сильный, правда, кратковременный дождь. Этого хватило, чтобы улицы превратились в реки.

Новый День: После дождя в Екатеринбурге центральная улица превратилась в реку (ФОТО)

Так, улица Малышева близ перекрестка с улицей Гагарина ушла под воду. Автомобилисты вынуждены снижать скорость, чтобы осторожнее «переплывать» через затопленный участок. Из-за чего на этом участке дороги уже копится пробка. Пешеходам приходиться пересекать проезжую часть по щиколотку в воде.

Новый День: После дождя в Екатеринбурге центральная улица превратилась в реку (ФОТО)

Напомним, предупреждение о шторме в Свердловской области будет действовать 2-3 июля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.07.17

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