Готовьтесь к пробкам: у моста на Восточной коммунальщики раскопали перекресток (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня коммунальщики начали ремонт труб на перекрестке улиц Малышева и Генеральская. Из-за работ движение на дороге существенно ограничено.

Как передает корреспондент NDnews.ru, на перекрестке улиц Малышева и Генеральская сотрудники «Водоканала» начали ремонт. В диспетчерской компании отметили, что на соседних домах это сказаться не должно, холодную воду не отключали. Однако проезд по этим улицам существенно затруднен даже сегодня, в выходной день.

«Только что проезжал мимо. На Генеральской осталось полполосы для проезда, легковушки проезжают, ГАЗель при мне еле протиснулась. На Малышева из трех полос осталась одна. Страшно представить, что будет утром. Судя по масштабу раскопок, до утра точно не закончат», – рассказал очевидец. Отметим, на этом участке дорог в утренние часы пик действительно образовываются серьезные заторы, пробка начинается за несколько кварталов до перекрестка.

В диспетчерской не смогли подсказать, как долго продлятся работы, но если ограничение сохранится до утра, то жителям ЖБИ и Втузгородка будет весьма проблемно добраться до центра.

Екатеринбург, служба информации

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