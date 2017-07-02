Чудновец заявила о своем выдвижении в губернаторы Свердловской области

Уборщица из Курганской области Евгения Чудновец, известная по делу о репосте в соцсети, все-таки нашла партию, которая выдвинула ее в кандидаты в губернаторы Свердловской области. Решение приняла «Интернациональная партия России», ранее в политической жизни региона не замеченная.

По данным облизбиркома, сегодня должен был состояться совет регионального отделения Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» по поводу выдвижения кандидата в губернаторы Свердловской области. Партия намерена выдвинуть Евгению Чудновец, о таком решении она сообщила на своей странице в «Фейсбуке» и подкрепила сообщение видеотрансляцей. На видео, которое писалось, судя по всему, в каком-то летнем кафе, группа молодых людей усаживается за стол со скатертью в клеточку и объявляют голосование.

Фото – из ФБ Чудновец.

«Сейчас будет бумажка, без бумажки мы какашки», – напомнила Чудновец сторонникам партии о необходимости вести запись голосов. Решение о выдвижении жительницы Курганской области было принято единоглассно. В конце видео Чудновец пытается декларировать свою предвыборную программу, но расслышать ее сообщение почти невозможно: качество записи аудио слишком низкое, к тому же мешают звуки проезжающих мимо «штаба партии» машин.

Напомним, первоначально предполагалось, что Чудновец выдвинут «Патриоты России», однако в итоге партия сделала своим кандидатом известную спортсменку Олесю Красномовец.

Екатеринбург, служба информации

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