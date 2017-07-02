В Артемовском гаишник подстрелил автомобилиста-нарушителя

В Артемовском сотрудник ГИБДД выстрелил в автомобилиста, который не остановился по требованию и бросился бежать. При этом нарушитель, по словам полицейского, набросился на него с предметом, похожим на нож. Оба мужчины госпитализированы.

ЧП произошло минувшей ночью в Артемовском. На перекрестке улиц Чернышова и Первомайской сотрудники ГИБДД пытались остановить ВАЗ-21144, однако водитель требование проигнорировал. Тогда полицейские, старший инспектор ДПС 1974 года рождения и его коллега инспектор 1991 года рождения, начали преследование. На улице Терешковой водитель ВАЗа бросил машину и убежал, в погоню отправился младший лейтенант. По предварительным данным, при задержании нарушитель ударил полицейского и угрожал предметом, похожим на нож. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, водитель не отреагировал, тогда лейтенант еще раз выстрелил, ранив мужчину в бедро. Мужчин госпитализировали в больницу.

«Дебоширом оказался молодой человек 1995 года рождения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности, в том числе, за езду без прав, за неисполнение требований о страховании гражданской ответственности, за неиспользование ремней безопасности и по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. По последнему факту судебное заседание пока еще не состоялось. В отношении лихача органы внутренних дел возбудили административное производство по части 2 статьи 12.25 КоАП Российской Федерации – Невыполнение законного требования сотрудника полиции. Находился ли нарушитель в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза. Его кровь направлена на исследование.

На место происшествия выезжал руководитель территориального ОВД подполковник Денис Чекасин. Для всестороннего и объективного изучения всех деталей произошедшего, в ОВД Артемовского направлен заместитель начальника отдела кадрового аппарата ГУ МВД области подполковник Юрий Киуру. По предварительным данным, применение оружия сотрудником полиции признано правомерным. Собранные материалы в самое ближайшее время для рассмотрения и принятия соответствующего решения будут направлены нашим коллегам в региональный Следственный комитет», – сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается.

Артемовский, служба новостей

Артемовский. Другие новости 02.07.17

Жительница Невьянска согласилась приостановить голодовку, но к приезду Путина будет митинг. / Чудновец заявила о своем выдвижении в губернаторы Свердловской области. / Готовьтесь к пробкам: у моста на Восточной коммунальщики раскопали перекресток (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»