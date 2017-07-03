Ночью в Екатеринбурге огонь уничтожил BMW и «девятку»

В Екатеринбурге произошли новые возгорания автомобилей. В разных районах города сегодня ночью огнем были повреждены две легковые машины.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первый инцидент произошел в начале третьего ночи на улице Прибалтийской. Здесь загорелся ВАЗ-2109. Прибывшие на место пожарные потушили машину за десять минут. Еще одно происшествие случилось в ночь на понедельник около жилого дома на Тбилисском бульваре. Здесь огнем была объята BMW пятой модели. По информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области, площадь пожара составила 2 квадратных метра. На место выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Стоит добавить, что горели автомобили в Екатеринбурге также в минувшие выходные. По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, 2 июля около часа ночи сгорел автомобиль «Хендай» на улице Готвальда. «На место выезжала следственно-оперативная группа. Организованы необходимые мероприятия для установления причин и очевидцев инцидента. По данному факту в настоящее время проводится проверка. После получения результатов пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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